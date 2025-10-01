Rivoluzione AI di Google Search: generazione immagini e cronologia

Google sta per aggiornare la modalità AI del suo motore di ricerca, introducendo nuove funzionalità. Tra queste vi è la generazione di immagini tramite la tecnologia denominata Nano Banana, che utilizza il modello Gemini 2.5 Flash. Questa funzione potrebbe essere accessibile direttamente dai dispositivi mobili e mira a creare immagini molto realistiche, contribuendo a trend virali già esistenti.

Un’analisi del codice della versione beta dell’app Google per Android ha mostrato modifiche nell’interfaccia dell’inserimento del testo. L’attuale icona per il caricamento delle immagini sarà sostituita da un pulsante multifunzione. Cliccando su questo pulsante, si presenteranno opzioni come “Creare immagini”, oltre alle consuete possibilità di caricare foto dalla galleria o dalla fotocamera. Tale innovazione consentirà agli utenti di generare immagini personalizzate per rappresentare concetti complessi durante le ricerche, ampliando i risultati oltre ai tradizionali link testuali.

Inoltre, Google sta sviluppando aggiornamenti per migliorare il controllo sulla cronologia di ricerca. Una nuova funzionalità in fase di test consentirebbe di eliminare la cronologia ogni 30 minuti, aggiungendosi alle opzioni esistenti, come la cancellazione degli ultimi 15 minuti o di periodi personalizzati.

Infine, per rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale più fluida, è in fase di sperimentazione una scorciatoia per la funzione Search Live. Un nuovo pulsante permetterebbe un dialogo diretto e immediato con l’IA, rendendo più semplice per gli utenti accedere a questa modalità, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.