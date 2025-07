Rivoluzione AI: come Dvps trasforma i dati in conoscenza utile

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha rivoluzionato diversi settori, creando nuove opportunità e sfide. Un progetto recente nel panorama europeo, Dvps, mira a continuare questa evoluzione, utilizzando nuove tecnologie per affrontare problematiche contemporanee.

Dvps, acronimo di “Diversibus viis plurima solvo”, è parte del programma Horizon Europe e ha ricevuto un finanziamento di 29 milioni di euro. Questo progetto è coordinato da Translated, una startup italiana innovativa nell’ambito dell’AI dedicata a supportare i traduttori professionisti. L’iniziativa si propone di sviluppare una “prossima frontiera dell’intelligenza artificiale”, come sottolineato da Marco Trombetti, co-fondatore di Translated.

A differenza dei modelli attuali, che si basano su dati storici, Dvps intende far apprendere le macchine interagendo direttamente con la realtà esterna. L’obiettivo è quello di creare un’intelligenza artificiale capace di generare nuove informazioni, rendendo il processo di apprendimento più robusto e flessibile.

Il progetto si focalizza su tre principali settori d’intervento: medicina, con particolare attenzione alla cardiologia; ambiente, specialmente per l’analisi dei dati satellitari; e modelli linguistici per la traduzione simultanea. Questi linguaggi saranno utilizzati anche per affinare le capacità nei settori precedentemente menzionati.

In aggiunta, si prevede di esplorare ulteriori ambiti, tra cui la robotica, mentre il secondo campo di applicazione è ancora da definire. Il lancio ufficiale di Dvps è avvenuto il 3 luglio nella sede di Translated a Roma, e l’attenzione è rivolta a come queste nuove tecnologie possano trasformare l’interazione con il mondo che ci circonda.