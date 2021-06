Rivoluzione in casa X Factor e non parlo ovviamente dell’addio di Cattelan e dell’arrivo di Ludovico Tersigni. Poco fa Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton hanno annunciato un’importante novità della nuova stagione. Da settembre infatti spariranno le famose categorie che hanno caratterizzato il talent di Sky: Under Donne, Under Uomini, Gruppi e Over.

“La musica sarà la protagonista. Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione.Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”.

Ma rivoluzione a parte, tra pochi giorni apriranno le prime audizioni a Cinecittà. 48 ragazz* accederanno ai Bootcamp, ogni giudice avrà 12 cantanti, che diventeranno 3 a testa dopo gli Home Visit. Un paletto è che ogni giudice dovrà avere almeno 1 solista e 1 band.

