Rivoluzione a Uomini e Donne: Maria prepara un colpo di scena per Tina

Nel corso degli anni Uomini e Donne ha subito diversi restyling e quasi tutti azzeccati (a parte la nuova sigla che continua a non convincermi). L’ultima rivoluzione mariana è arrivata in questi giorni con l’annuncio di un trono over. Ida Platano infatti da dama diventerà tronista. Ma le novità e i cambiamenti non si fermano certo qui e pare che ci sia in serbo una sorpresa che riguarda una delle regine del dating show di Canale Cinque.

Rivoluzione a Uomini e Donne: la De Filippi e i piani per la Cipollari.

Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato che Maria De Filippi starebbe pianificando un colpo di scena che riguarda Tina Cipollari: “Rivoluzione a Uomini e Donne. Ida Platano è la nuova tronista e Gemma Galgani imbocca il viale del tramonto. Intanto Maria De Filippi prepara un colpo di scena che riguarda Tina Cipollari. Si tratta di una novità che come protagonista avrà proprio la celebre opinionista della trasmissione“.

Il rumor è stato riportato anche dal magazine Novella 2000: “Sembrerebbe che Maria De Filippi voglia attuare una vera e propria rivoluzione all’interno del dating show. Dopo aver puntato su Ida, la conduttrice, avrebbe in serbo un grandissimo colpo di scena, che riguarderebbe nientemeno che Tina Cipollari. Attualmente non sappiamo ancora di cosa si tratti, tuttavia sul web sono già spuntate le prime ipotesi“.

Che dopo Ida anche Tina possa arrivare sul trono? Non sarebbe un’ipotesi così azzardata visto che la Cipollari domenica scorsa da Silvia Toffanin Verissimo ha rivelato di essere single: “Ho i miei corteggiatori certo, ma nulla di così serio da parlarne. Nessun interesse particolare. Non sono quello che cerco io in questo momento. Perché se tu vuoi l’oro non puoi accontentarti di una miniera d’argento. Quindi qualcuno c’è, ma sono strapponi e nulla di forte, ovviamente ora non posso stare qui a fare i nomi di tutti“.