Rivoluzione a Giardini Naxos

Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato una possibile rivoluzione nelle partecipate del comprensorio turistico, dichiarando che l’ultimo panettone del presidente della municipalizzata Giuseppe Campagna è stato consumato. Ciò suggerisce un cambio al vertice della principale azienda cittadina, forse dopo uno scambio di vedute tra i due protagonisti della situazione politica e tecnica locale.

Intanto, Giuseppe Campagna è stato costretto a bere un bicchierino di disinfettante biodegradabile per strade e cassonetti durante una visita sul corso Umberto, per dimostrare la sicurezza dell’iniziativa. Anche il sindaco De Luca ha sorseggiato la bevanda, suscitando perplessità tra quanti preoccupati per la salute dei due e altri che non hanno gradito il messaggio.

In questo contesto, è stato annunciato il possibile annuncio di dimissioni del presidente del Consorzio della rete fognante, Alfredo Elia Mandri, in vista delle consultazioni amministrative di Giardini Naxos previste per maggio prossimo. Elia Mandri ha dichiarato che, in caso di candidatura al Consiglio comunale naxiota, si dimetterà dal suo incarico per evidenti ragioni di opportunità.

Secondo indiscrezioni non confermate, il possibile successore di Elia Mandri potrebbe essere l’avvocato Davide La Rosa. Non è esclusa neanche una possibile candidatura di Elia Mandri a sindaco nella lista principale o anche in una delle liste “civetta” già annunciate. La situazione politica locale è in grande fermento e si vedrà cosa accadrà nelle prossime giornate e cosa verrà fuori dal piano del sindaco De Luca.