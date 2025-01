Rivoluzionare la Sinistra: L’ironia del Comico

Andrea Pucci non si pente della battuta su Elly Schlein che ha suscitato polemiche. In un’intervista al Corriere della Sera, il comico milanese afferma: “La rifarei”, e critica l’“ipocrisia di certa sinistra”, dichiarando che la segretaria del Partito Democratico non gli è simpatica. Durante l’intervista, Pucci riflette su come la sua satira esageri un lato della realtà, ma ciò non implica che rappresenti necessariamente il suo pensiero personale. Rispondendo a una domanda su altri esponenti di sinistra, afferma categoricamente che nessuno gli è antipatico.

La famosa battuta risale a una precedente ironia sull’aspetto fisico di Elly Schlein, dove aveva postato una foto con una didascalia che paragonava Schlein a noti comici, suscitando accuse di misoginia e body shaming. Nell’intervista, Pucci si difende, definendo quell’episodio come un “momento di follia” e respingendo le accuse.

Pucci ha anche dovuto affrontare le polemiche legate al suo ritiro dell’Ambrogino d’Oro nel 2023, anch’esso influenzato dalla battuta su Schlein e da provocazioni su Tommaso Zorzi. Durante uno spettacolo, il comico ha scherzato sulle esperienze con i tamponi Covid, citando Zorzi in un contesto controverso che ha attirato ulteriori critiche. Nonostante le polemiche, Andrea Pucci continua a sostenere la sua libertà di espressione in quanto comico e non sembra intenzionato a moderare il suo stile.