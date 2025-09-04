Rivoluziona le tue vacanze in Italia: tante opzioni da scoprire

In Italia il tema della durata delle vacanze estive è attualmente al centro di un vivace dibattito. Le scuole restano chiuse per un massimo di 99 giorni tra giugno e agosto. Un recente report dell’Investment Institute di UniCredit suggerisce che questa pausa lunga non solo rappresenta un residuo del passato agricolo, ma costituisce anche un’anomalia rispetto ad altre economie avanzate. Le conseguenze macroeconomiche possono essere significative, poiché lunghe pause scolastiche tendono a ostacolare l’accumulo di capitale umano e aggravare la disuguaglianza educativa.

Per quanto riguarda il calendario scolastico, il termine dell’anno scolastico 2024-25 è avvenuto il 7 giugno, mentre il ritorno in aula avverrà in un periodo variabile. Gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano inizieranno il 5 settembre, stesso giorno in cui riprenderanno le attività anche i bambini delle scuole dell’infanzia in Lombardia. Il 10 settembre sarà la volta di Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento; l’11 settembre toccherà al Friuli Venezia-Giulia, e il 12 settembre gli alunni della Lombardia torneranno in classe. La maggioranza delle regioni ha fissato il rientro per il 15 settembre, mentre Puglia e Calabria chiuderanno il cerchio il 16 settembre.

Durante l’anno scolastico, quasi tutte le regioni prevedono vacanze lunghe a Natale e pause brevi a Pasqua. Tuttavia, quest’anno l’Emilia Romagna sta esplorando un calendario alternativo che potrebbe introdurre pause didattiche alternate e un’accorciata pausa estiva, adottando un modello più simile a quello europeo.