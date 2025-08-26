Rivolte in sanità: tensioni tra Schillaci e Meloni a Rimini

In agosto, molti potrebbero avere altre priorità anziché partecipare al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Fino a pochi giorni fa, il programma prevedeva la partecipazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, all’incontro “La salute, un bene per tutti”. Tuttavia, Schillaci ha deciso di inviare un video-messaggio invece di presenziare di persona. Questo ha deluso i giornalisti pronti a intercettare le sue dichiarazioni riguardo al suo rapporto con la premier Giorgia Meloni e il suo governo.

Non si è tenuto alcun incontro tra Meloni e Schillaci dopo la revoca del Nitag, un comitato tecnico sui vaccini, avvenuta a causa delle polemiche suscitate dalla nomina di membri sgraditi alla comunità scientifica. La Lega e Fratelli d’Italia hanno criticato la scelta di piegarsi al “diktat dei ricercatori”, coinvolgendo anche nomi influenti del governo come Matteo Salvini e Francesco Lollobrigida. La Meloni ha definito la revoca del Nitag come “una scelta non concordata”, mettendo in discussione il futuro di Schillaci.

Tuttavia, il ministro rimane al suo posto in parte per l’opposizione a un avvicendamento che potrebbe riaccendere le tensioni tra i partiti della maggioranza. Galeazzo Bignami ha cercato di placare le acque, sostenendo che il ministro deve continuare a lavorare bene. La questione dello scudo penale per i medici rimane in discussione, ma non ha ancora trovato il consenso necessario.

Nel suo video, Schillaci ha evitato temi controversi, promettendo ulteriori risorse per la sanità e discutendo di un accordo con i medici di base. Tuttavia, non ha menzionato la situazione dei vaccini, suggerendo che il problema del Nitag rimane delicato e irrisolto. Dalla sua parte, il ministero ha respinto le insinuazioni riguardo a collegamenti tra l’assenza di Schillaci e le divisioni nella maggioranza, affermando che il messaggio video era programmato.