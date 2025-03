Rivolta sul Manifesto di Ventotene: Seduta Interrotta

Durante la discussione alla Camera delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in preparazione al Consiglio europeo, si è scatenata una violenta bagarre. La tensione è aumentata quando Meloni ha criticato il Manifesto di Ventotene, affermando: “Non è la mia Europa.” Ha citato alcuni passaggi del documento, come la necessità di una rivoluzione socialista e la limitazione della proprietà privata, scatenando la reazione delle opposizioni. Meloni ha dichiarato di non comprendere l’idea di Europa delle opposizioni, soprattutto in riferimento alla manifestazione di sabato scorso in cui era stato richiamato il Manifesto di Ventotene.

Dopo il suo intervento, la protesta delle opposizioni ha portato a una sospensione temporanea della seduta. Il deputato Marco Grimaldi ha espresso la propria indignazione, sottolineando l’importanza del Manifesto nella storia e della Resistenza. Altri esponenti, tra cui Federico Fornaro del PD, hanno condannato le parole di Meloni, definendo il suo attacco come un atto grave contro la memoria storica e la democrazia. Fornaro ha insistito sul valore federale del Manifesto, mentre Alfonso Colucci del M5S ha descritto le affermazioni della premier come un oltraggio alla democrazia.

La situazione è diventata ancora più tesa quando Matteo Richetti di Azione ha accusato Meloni di strumentalizzare il Manifesto. Il presidente della Camera, Fontana, ha sospeso nuovamente la seduta mentre le opposizioni continuavano a protestare, chiedendo l’allontanamento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.