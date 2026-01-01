4.8 C
Rivolta in Iran

Rivolta in Iran

Le proteste in Iran sono riprese in tutta la nazione, con manifestanti che chiedono la fine della dittatura degli ayatollah e dei pasdaran. Tuttavia, nonostante la grande partecipazione e le scene di rivolta, il regime non sembra incrinarsi. Il presidente della Repubblica Massoud Pezeshkian si è schierato a favore dei manifestanti, chiedendo che non vengano repressi e malmenati e avviando un dialogo con i loro rappresentanti.

La situazione economica del paese è insostenibile, con un’inflazione del 42%, un cambio disastroso e una disoccupazione reale del 15-20%. Il prezzo del pane è aumentato del 50% e il prezzo della benzina è stato aumentato, nonostante l’Iran sia uno dei primi produttori di petrolio al mondo. La ragione di questo disastro economico è la spesa militare folle, che divora più del 25% del bilancio dello Stato, con l’obiettivo di distruggere Israele.

I commercianti del bazar, che costituiscono la base di consenso indispensabile per il regime, sono scesi in piazza per protestare contro la situazione economica. Tuttavia, nonostante questo, il regime sembra ancora compatto e la rivolta manca di una leadership politica e di un progetto politico. La storia delle rivolte in Iran è lunga e molti movimenti non hanno avuto successo a causa della mancanza di una direzione chiara. Il regime ha sempre represso le rivolte con la forza e non sembra che le cose cambieranno questa volta.

