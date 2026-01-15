Rivolta in Iran si estende a 207 città

La rivolta in Iran si è estesa a 207 città, secondo quanto riportato dal Consiglio nazionale iraniano per la resistenza. Negli ultimi due giorni, Teheran e altre città sono state teatro di scontri tra giovani ribelli, manifestanti e le forze del regime.

A Teheran, il regime ha ordinato l’evacuazione dei dormitori dell’università per 10 giorni e ha spostato online gli esami dell’università di Urmia. Lunedì, le città di Teheran, Isfahan, Ahvaz, Kermanshah, Kerman, Marvdasht, Sanandaj, Izeh e Meshkan sono state interessate da scontri.

A Teheran, manifestazioni e battaglie sono scoppiate in varie zone, come Bahar Street, Sadeghieh, Nezamabad, Punak, Elahieh e Kargar, dove i manifestanti hanno intonato slogan contro il regime. A Isfahan, i giovani hanno bloccato le strade e appiccato incendi a Malekshahr, Najafabad, Falavarjan e Yazdanshahr.

A Meshkan, nella provincia di Fars, i giovani hanno dato fuoco a un furgone delle forze repressive, mentre sull’isola di Kish hanno incendiato l’ufficio delle imposte. A Karaj è stata attaccata la stazione di polizia 43, mentre a Bandar Abbas è stata presa di mira una banca statale. A Ahvaz, il regime ha bloccato le strade centrali della città erigendo muri di cemento nelle zone di Naderi e Abdolhamid Bazaar, mentre a Dezful, le forze di sicurezza hanno fortificato i posti di blocco con muri di cemento per paura di disordini popolari.