Rivolta durante la nuova esibizione di Israele all’Eurovision, i video

Sarà stato il passaggio in finale di Eden Golan, la denuncia fatta da un giornalista spagnolo (supportato dalla tv nazionale spagnola) contro i colleghi israeliani, i voti dall’Italia, ma le proteste contro Israele ieri all’Eurovision Song Contest si sono moltiplicate. Durante l’esibizione di Eden al Jury Show c’è stata una sorta di rivolta del pubblico, parlare di contestazione è riduttivo. Urla, fischi, cori sulla Palestina e grida così forti che sovrastavano la voce della cantante.

Nonostante la rivolta degli spettatori, Eden Golan ha continuato a cantare ed ha portato a casa la sua esibizione. Va detto che l’artista ha fatto delle “prove” speciali nel suo camerino, proprio per imparare a gestire situazioni così complicate. Eden nel backstage dell’Eurovision ha cantato mentre i suoi assistenti le urlavano offese e slogan pro Palestina, una simulazione di quello che avrebbe dovuto affrontare sul palco.

Intanto anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è espresso sulla situazione a Malmo: “Stai gareggiando non solo all’Eurovision in modo che ci rende orgogliosi, ma stai gareggiando con successo di fronte a una brutta ondata di antisemitismo e stai resistendo a tutto questo rappresentando lo Stato di Israele con grande onore. Quando ti fischiano, noi gridiamo evviva per te“.

