Rivoli: Tragico Omicidio-Suicidio di un’85enne nei Confronti della Compagna 57enne

A Rivoli, un comune vicino a Torino, si è verificato un tragico caso di femminicidio-suicidio. Il 14 gennaio, un uomo di 85 anni ha ucciso la sua compagna di 57 anni nella loro abitazione, per poi togliersi la vita. L’arma utilizzata, una doppietta da caccia, era regolarmente posseduta dal pensionato e detenuta per uso venatorio. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Rivoli e del nucleo investigativo di Torino, stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire le motivazioni e la dinamica dell’episodio.

La vittima, originaria della Romania e significativamente più giovane del compagno, non era sposata con lui, ma i due vivevano insieme da tempo, secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa. L’omicidio si è consumato intorno alle 18:00, quando i rumori degli spari hanno allertato gli altri condomini del palazzo in via Po 8, che hanno immediatamente chiamato le autorità e i soccorsi. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, al momento dell’ingresso nell’appartamento, entrambi erano già deceduti.

Da subito, la dinamica del femminicidio-suicidio è apparsa chiara agli investigatori, che hanno avviato un’indagine per comprendere se ci siano stati litigi recenti tra la coppia che possano aver condotto a questo tragico evento. Sul luogo della tragedia è giunto anche il medico legale per una prima analisi dei corpi, al fine di confermare che la causa della morte fosse effettivamente dovuta all’uso della doppietta del pensionato.

Il caso ha suscitato una forte emozione nella comunità locale e ha riaperto il dibattito sulla violenza di genere. Gli investigatori continuano a lavorare per scoprire ulteriori dettagli sulla vita della coppia, che potrebbero chiarire le ragioni alla base di un comportamento così estremo. L’indagine è attualmente in fase di svolgimento e si attende che emergano nuove informazioni sulle dinamiche relazionali dei due protagonisti di questa triste vicenda.