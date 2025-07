Rivivere il moa: il sogno di de-estinzione di Peter Jackson

L’idea di riportare in vita animali estinti sta guadagnando sempre più attenzione, grazie ai progressi della biotecnologia. Tra i progetti più ambiziosi c’è quello di Peter Jackson, che mira a ricreare il moa, un grande uccello non volatore estinto da oltre 600 anni in Nuova Zelanda.

Il moa poteva raggiungere un’altezza di tre metri e mezzo e si è estinto dopo l’arrivo dei Maori, rimanendo un simbolo affascinante dell’evoluzione aviarie. Peter Jackson, noto regista, possiede una vasta collezione di fossili di questa specie e ha deciso di coinvolgere Colossal Biosciences, una startup statunitense specializzata in progetti di “de-estinzione”.

La terminologia usata è precauzionale, poiché non si tratta esattamente di riportare in vita l’animale originale, ma piuttosto di replicarne alcune caratteristiche attraverso l’ingegneria genetica. Colossal Biosciences ha già condotto esperimenti, creando animali con tratti di specie estinte come il mammut lanoso.

Il progetto prevede l’estrazione di DNA da resti fossili ben conservati del moa. Questo materiale genetico verrà poi confrontato con quello di uccelli viventi, in particolare emù, struzzi e tinamo, per potenzialmente creare un ibrido o un surrogato del moa.

Uno degli ostacoli principali da affrontare è il fatto che gli uccelli si sviluppano in uova, a differenza dei mammiferi. Ciò rende complicato il processo di creazione di un embrione transgenico in un ambiente artificiale, sollevando sfide scientifiche significative.