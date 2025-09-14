Rivitalizzazione della montagna lombarda e nuova migrazione

La montagna lombarda sta iniziando a invertire il trend dello spopolamento, grazie a investimenti e politiche concrete per migliorare le infrastrutture digitali, l’accesso ai servizi e il sostegno all’imprenditorialità giovanile. Il Rapporto Montagne evidenzia che, dal 2019 al 2023, la Lombardia ha registrato un saldo migratorio positivo del 21,8 per mille, con circa 100mila nuovi residenti nelle zone montane.

Negli anni passati, specialmente tra il 2009 e il 2013, le comunità montane avevano visto un incremento di immigrati stranieri che avevano compensato gli italiani in uscita. Tuttavia, tra il 2014 e il 2018, l’afflusso di stranieri era significativamente diminuito. Con la pandemia di COVID, i flussi migratori sono tornati positivi tra il 2022 e il 2023. In Lombardia, tra le 30 comunità montane, il saldo migratorio è aumentato notevolmente, passando da +2,89 per mille nel periodo 2014-2018 a +21,81 per mille nel 2019-2023, con maggiori arrivi sia di italiani che di stranieri.

Nonostante si registri un segnale positivo, il rischio di spopolamento non è del tutto superato. Alcune aree, come l’Oltrepò pavese, mostrano un saldo migratorio elevato ma continuano a fronteggiare problemi. Tuttavia, aree come l’Alta Valtellina e Valsaviore segnalano un saldo negativo.

Il tasso di occupazione nella montagna è inferiore alla media nazionale, con un valore del 38,5%. Le zone più performanti sono il basso Sebino e Bronzone, mentre quelle più critiche sono Piambello e le valli del Verbano. Anche il reddito imponibile pro-capite è sotto la media nazionale, evidenziando ulteriori sfide economiche per questi territori.