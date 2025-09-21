Rivitalizzare Prato: idee per un centro storico decoroso

Irene Calamai, docente di lingue straniere, esprime la sua preoccupazione per lo smantellamento dei chiassini a Prato. In una lettera pubblicata su La Nazione, Calamai sottolinea l’importanza di far conoscere le bellezze della città, piuttosto che i soli episodi di cronaca negativa. Pur non vivendo nel centro storico, afferma di tenere molto a Prato.
Riferendosi a un recente viaggio in Francia, la docente menziona come piccoli accorgimenti possano abbellire i centri storici. Ad esempio, ad Alençon, una rete con strisce di plastica colorata crea effetti visivi e sonori, mentre Laon presenta decorazioni come cd, ombrelli colorati e palloncini, richiedendo una manutenzione minima.
Calamai propone alcune idee per migliorare l’aspetto di Prato. Suggerisce di piantare aiuole o posizionare vasi fioriti, coinvolgendo maggiormente i cittadini nella manutenzione. Sostiene anche che le bandiere dei rioni potrebbero essere esposte tutto l’anno, ispirandosi a Siena. Per quanto riguarda le luci dei chiassini, propone l’uso di soluzioni eco-sostenibili come pannelli solari e micro-pale eoliche, per sfruttare il vento presente in città.
Infine, Calamai ricorda un’iniziativa precedente per valorizzare le location cinematografiche, sottolineando l’importanza di promuovere questi luoghi attraverso l’ufficio del turismo. Propone di rendere queste iniziative più visibili, per stimolare l’interesse verso il centro storico di Prato.