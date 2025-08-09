Rivitalizzare il turismo a Reggio Emilia: strategie e sfide

Il settore turistico di Reggio Emilia affronta sfide significative nella sua crescita. Secondo Maura Manghi, presidente provinciale di Italia Viva, il potenziale del turismo nella zona non si realizzerà attraverso la creazione di nuovi enti, ma piuttosto valorizzando le risorse esistenti.

Manghi ha espresso che Reggio Emilia possiede infrastrutture come la stazione Mediopadana e un patrimonio storico-culturale ricco, insieme a una tradizione enogastronomica notevole. Tuttavia, per migliorare il turismo, è fondamentale coordinare gli operatori locali e valorizzare strumenti già disponibili, piuttosto che attivarsi per l’istituzione di nuove fondazioni. Questo commento giunge in risposta a una proposta del collega Claudio Guidetti, che ha suggerito la creazione di una Fondazione dedicata al turismo.

Manghi ha inoltre interrogato le istituzioni riguardo all’efficacia di Destinazione Turistica Emilia (ora Visit Emilia), che avrebbe dovuto promuovere il flusso turistico nella provincia, sottolineando che i risultati attesi non si sono concretizzati. Nel 2021, dopo l’impatto negativo del Covid-19 sull’industria turistica, Manghi aveva già espresso contrarietà all’introduzione della tassa di soggiorno, ritenendola un ulteriore carico per un settore già in crisi. Ha evidenziato come tale imposta non abbia portato i benefici sperati e avrebbe potuto aggravare la situazione.

Infine, ha osservato che, mentre il turismo in Italia è in difficoltà, Reggio Emilia sta affrontando la situazione in modo ancora più complicato a causa della mancanza di coordinamento con le iniziative territoriali e della scelta di eventi che, seppur ben organizzati, non attraggono visitatori da zone più remote.