Riviera dei Cedri: Turismo Scolastico tra Natura e Sport

Dal 3 al 5 ottobre, la Riviera dei Cedri ha ospitato un Educational Tour dedicato al turismo scolastico, organizzato dalla rete di imprese del progetto “Riviera dei Cedri – La Porta della Calabria Sostenibile e Accessibile”. L’iniziativa ha coinvolto 17 docenti provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria e Lazio, che hanno scoperto la Riviera dei Cedri come una destinazione sostenibile per viaggi d’istruzione e campi scuola.

Il territorio è stato presentato come un luogo unico, caratterizzato da due parchi (il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri), cinque borghi Bandiera Blu, due tra i Borghi più Belli d’Italia e due geositi UNESCO. Questi elementi fanno della Riviera dei Cedri un contesto ideale per attività didattiche, sport all’aperto, laboratori di educazione ambientale e sostenibilità.

I partecipanti hanno partecipato a incontri con operatori e associazioni locali come Ecotur, I Viaggi dell’Arca e Calabria Travel, che hanno illustrato le proposte di turismo esperienziale dedicate alle scuole. Sport, ambiente, cultura e gastronomia sono diventati quindi fondamentali in una nuova offerta formativa che si svilupperà da marzo a giugno, arricchita da eventi come il Peperoncino OFF, il Festival di Crawford e il Trofeo PollinOrienteering.

La rete di prodotto coinvolge 11 imprese turistiche e 17 stakeholder istituzionali che collaborano per promuovere un’offerta integrata che valorizza mare, borghi e cultura locale. Secondo il presidente di ARCA, questo territorio può trasformarsi in un’aula a cielo aperto, proponendo percorsi che uniscono apprendimento e scoperta. Il presidente del Consorzio Ecotur ha sottolineato l’importanza del turismo scolastico per la destagionalizzazione e l’inclusione nei servizi turistici.

