Le soap opera e le serie tv sono tornate a registrare in America e – non potendo ricreare scene d’amore o assembramenti fra attori a causa delle norme anti contagio – gli sceneggiatori si sono inventati vari escamotage per rendere le riprese più naturali possibili, nel rispetto della legge. Ed è qua che entrano in gioco i manichini.

Se gli sceneggiatori di Beautiful li hanno usati per ricreare scene d’amore e di baci, quelli di Riverdale per fare assembramenti.

Durante il ballo di fine anno che vedremo nella quinta stagione di Riverdale, infatti, il 90% degli alunni che danzano sullo sfondo dei protagonisti non sono comparse in carne ed ossa, ma manichini. A svelarlo è stato lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa.

Ecco una foto:

SO THEYRE REALLY USING MANNEQUINS pic.twitter.com/qahheENPhD — amel ❀EMILY DAY (@eilishreinhart) September 18, 2020

Manichini in una serie tv?

Ed è subito: