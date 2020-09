Grandi novità nelle vite dei protagonisti di Riverdale, mentre Vanessa Morgan ha annunciato di essere incinta, Camila Mendes ha ufficializzato la sua relazione con Grayson Vaughan.

Ma non è finita qui, perché la scorsa settimana Camila Mendes, Lili Reinhart e Madelaine Petsch dopo aver visto il grosso successo di KJ Apa su Tik Tok (in meno di 1 anno ha già più di 2 milioni di follower) hanno deciso di sbarcare sul popolare social cinese, ma con un profilo di gruppo. In appena 4 giorni le attrici di Riverdale sono arrivate a 600.000 seguaci. Risultato dovuto anche all’enorme seguito che le 3 hanno su Instagram, dove contano 70 milioni di follower complessivi.

Video con domande e risposte, ma anche coreografie, sull’account @blondebrunetteredhead ci sono già tutti i classici filmati “da Tik Tok”. Madelaine e Camila hanno anche provato a fare la Wap Challenge, ma non è finita benissimo.

Madelaine Petsch and Camila Mendes ( blondebrunetteredhead) via their tik tok story ( September 04) #MadelainePetsch #CamilaMendes pic.twitter.com/RGrylhH6qD — Camila Mendes and Madelaine Petsch Updates (@CamiMadsUpdates) September 5, 2020

la voglia di scaricare tik tok solo per vedere cosa combinano madelaine, lili e camila diventa sempre più grande — (@imstxllherebxtc) September 4, 2020

Camila Mendes, Madelaine Petsch and Lili Reinhart have created a tik tok account. Go follow them #CamilaMendes #MadelainePetsch @ blondebrunetteredhead pic.twitter.com/qGLmn7jmfV — Camila Mendes and Madelaine Petsch Updates (@CamiMadsUpdates) September 4, 2020

Riverdale, Camila e l’annuncio dell’apertura dell’account Tik Tok con Lili e Madelaine.