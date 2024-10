Rivendico il diritto all’estinzione del M5S

Oggi il Movimento 5 Stelle vive un momento cruciale, con l’ultima sessione in corso per il confronto deliberativo. Giuseppe Conte ha sottolineato l’importanza della partecipazione di iscritti, giovani e minorenni, che stanno contribuendo all’analisi delle proposte da votare nell’Assemblea. Questo processo è descritto da Conte come un esperimento significativo, volto a rinnovare e rilanciare il M5S, con una maggiore attività rispetto al passato.

In contrasto, Beppe Grillo ha espresso critiche sulla recente situazione politica, riferendosi alle elezioni in Liguria e Emilia Romagna. Nel suo blog, Grillo ha messo in discussione l’effettiva democrazia all’interno del Movimento, lamentando che i candidati siano stati scelti dall’alto e non attraverso una votazione dal basso, considerata fondamentale per il M5S. Grillo accusa l’attuale gestione di perpetuare le logiche della vecchia politica, definendo questa situazione come “bassa democrazia”.

Il garante del Movimento ha anche spiegato di aver esercitato il suo diritto di verifica in un’assemblea straordinaria, per comprendere meglio la dinamica interna e l’affluenza dei membri. Tuttavia, ha raccontato di aver ricevuto risposte insoddisfacenti da parte di un notaio nominato che avrebbe minimizzato la sua figura all’interno dello statuto del Movimento, definendolo irrilevante.

Grillo, in un video collegato al suo post, ha affermato di ritenere di avere il diritto di decretare l’estinzione del M5S, lamentando come la bandiera del Movimento venga ora associata a figure che considerano la democrazia diretta in modo distorto. Ha provocatoriamente suggerito a Conte di creare un nuovo partito personale, evidenziando che il Movimento, a suo dire, è ormai “evaporato”.

Le sue parole rivelano un forte disincanto nei confronti dell’attuale direzione del Movimento, e Grillo sembra scettico riguardo alla possibilità di recuperare l’essenza originaria del M5S, affermando che tutti sono consapevoli della sua crisi. Questo scambio di opinioni tra Conte e Grillo evidenzia le tensioni interne e le divergenze strategiche che caratterizzano attualmente il Movimento 5 Stelle.