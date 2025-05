Rivelazioni sullo Zio: Verbale del 2008 svelato

Nel contesto del caso di omicidio di Chiara Poggi, è emersa una controversa dichiarazione di Stefania Cappa riguardo a un fotomontaggio affisso sulla casa dei Poggi. Durante un’interrogazione dei carabinieri di Garlasco, Cappa ha rivelato che suo zio espresse il desiderio di non vedere foto di Chiara insieme ad Alberto. La situazione si è complicata il 14 agosto 2007, poco dopo il delitto, quando i genitori della vittima chiesero alle gemelle Cappa, Stefania e Paola, di fornire una foto di Chiara o di loro tre insieme poiché non potevano accedere alla loro casa per impossessarsene.

Stefania ha poi indicato che in casa non vi erano immagini adeguate da mostrare ai giornalisti, e che decisero di unire due foto: una di Chiara e una delle gemelle. Questo artefatto fotografico suscitò un grande interesse mediatico, portando le due sorelle a interrompere i contatti con la stampa. A supporto di questa versione, una fotografa di Garlasco confermò che il fotomontaggio era stato realizzato unendo due scatti separati, uno di Chiara e uno delle gemelle, modificando il colore di un asciugamano indossato da Chiara.

Le gemelle Cappa, che al momento della tragedia avevano 24 anni, sono state etichettate come “gemelle Cappa” o “gemelle K” dai media. Attualmente, Stefania esercita come avvocata specializzata in diritto sportivo, mentre Paola lavora come food blogger.

