Rivelazioni su Totti e Ilary: “Lui la ama ancora. Verità su caffè e tradimenti”

Sapevamo che sarebbe accaduto e alla fine è successo, anche Fabrizio Corona ha detto la sua sul documentario Unica. L’ex re dei paparazzi ha fatto delle nuove rivelazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. L’imprenditore ha dichiarato che il Pupone avrebbe sempre tradito la moglie e che lei pare non abbia solo preso un caffè con il ragazzo misterioso.

“In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso.

Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere.

La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo. Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021.

A poco a poco ha deciso di sostituire la vecchia famiglia con la nuova famiglia. Ilary ormai indipendente, che i sensi di colpa non li ha mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica. Questa storia è veramente complessa e ve la racconteremo”.