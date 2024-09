Rivelazioni Scioccanti dalla Nuova Perizia

Una nuova perizia sul corpo di Liliana Resinovich potrebbe riportare nuovi sviluppi nelle indagini relative alla sua morte. Gli esperti di anatomia patologica hanno determinato che la donna, scomparsa il 14 dicembre 2021, potrebbe essere deceduta lo stesso giorno in cui si è allontanata dalla casa condivisa con il marito, Sebastiano Visintin. Il corpo di Liliana è stato rinvenuto il 5 gennaio 2022 vicino all’ex Ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste. Le analisi condotte sul microclima e sulla temperatura del luogo di ritrovamento hanno messo in discussione le conclusioni ottenute da una precedente consulenza, la quale indicava che la morte fosse avvenuta 48-60 ore prima del ritrovamento.

La nuova perizia ha rilevato che nella zona in cui è stato trovato il corpo si registravano temperature significativamente più basse, circa 5 gradi in meno rispetto ad altre aree di Trieste. Questo clima freddo avrebbe potuto rallentare il processo di decomposizione, mantenendo intatto il corpo fino al suo ritrovamento. Gli esperti hanno suggerito pertanto che la morte di Liliana potrebbe coincidere con la data della sua scomparsa.

Tuttavia, la teoria della morte avvenuta il 14 dicembre deve essere confrontata con lo stato in cui sono stati trovati i sacchi neri che avvolgevano il corpo, i quali apparivano puliti il giorno del ritrovamento. Anche gli indumenti della donna erano in condizioni immacolate, e non c’erano segni di lesioni causate da animali selvatici, il che solleva interrogativi su come un corpo abbandonato al freddo possa essere rimasto così intatto per quasi un mese.

Ulteriori analisi hanno confermato che la causa del decesso è stata l’asfissia, ma rimangono domande aperte riguardo alle lesioni sul volto di Liliana. Questi dettagli sono stati discussi in un incontro tenutosi all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano il 24 settembre, e una nuova relazione medico-legale potrebbe essere presentata entro la fine del 2024. Il caso di Liliana Resinovich continua a suscitare interesse e domande irrisolte, alimentando il dibattito pubblico e l’attenzione dei media.