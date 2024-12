Rivelazioni e Rischi di Processo: Chi è Sotto Accusa?

Quattro specialisti sono a rischio processo per la morte di Andrea Purgatori, secondo la Procura della Repubblica di Roma. Nel documento di conclusione delle indagini si afferma che i medici avrebbero causato il decesso del giornalista con “condotte colpose”. Purgatori, nonostante la diagnosi di tumore al polmone, avrebbe potuto salvarsi. Le indagini, dirette dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal sostituto Giorgio Orano, hanno preso spunto dai risultati di una perizia eseguita in precedenza.

Secondo la Procura, la vita del giornalista non era gravemente compromessa, ma era stata erroneamente diagnosticata la presenza di metastasi, che in realtà risultarono “inesistenti”. Di conseguenza, Purgatori venne sottoposto a una terapia radioterapica che si rivelò superflua, portando a un “serio sviamento dall’approccio diagnostico” degli altri medici. Non furono riconosciute le vere problematiche di salute di Purgatori, come le “lesioni cerebrali di natura ischemica” e uno stato di “embolizzazione pluriviscerale”.

I quattro esperti indagati sono i radiologi Gianfranco Gualdi, Claudio Di Biasi e Maria Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani. Gualdi è accusato di “grave imperizia” per non aver interpretato correttamente la risonanza magnetica del giornalista, individuando le metastasi false e avviandolo verso trattamenti inadeguati. Claudio Di Biasi affronterebbe anche l’accusa di falso, in quanto avrebbe insistito nella diagnosi di metastasi per nascondere l’errore diagnostico.

L’avvocato di Di Biasi, Fabio Lattanzi, è convinto che il procedimento si concluderà con un proscioglimento. Andrea Purgatori è deceduto il 19 luglio 2023 per endocardite, un’infezione curabile che ha colpito il tessuto cardiaco, malgrado il complesso quadro clinico.

Le indagini hanno suscitato un ampio dibattito e attenzione, evidenziando questioni degradanti sulla responsabilità medica e la corretta gestione diagnostica. La vicenda ha anche richiamato l’attenzione su altre polemiche riguardanti la figura di Purgatori, con critiche verso trasmissioni che ne ricordano la memoria.