Rivelazioni di una madre: il dramma di Stefano Argentino dopo l’omicidio di Sara Campanella

Dopo l’omicidio di Sara Campanella, la madre di Stefano Argentino ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto una telefonata dal figlio, durante la quale lui ha manifestato intenzioni suicide e ha parlato di fallimento personale. Questo avvenne nel pomeriggio di lunedì, dopo che Sara era stata uccisa con cinque coltellate, una delle quali alla giugulare, risultato fatale. Daniela Santoro ha spiegato che, nonostante il figlio non abbia menzionato il delitto durante la conversazione, era visibilmente agitato. Convinta della precarietà psicologica di Stefano, ha deciso di andarlo a trovare a Messina.

Gli inquirenti hanno iniziato a sospettare che Argentino avesse ricevuto aiuto per fuggire dal luogo del crimine, dato che non possedeva un mezzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari ha già ipotizzato che la madre potesse aver contribuito a nascondere il figlio. Stefano è stato rintracciato e arrestato in una casa vacanza di famiglia a Noto, mentre gli agenti hanno sequestrato l’appartamento di Messina dove viveva. L’arma del delitto non è stata ancora trovata, e un coltello rinvenuto vicino al luogo dell’aggressione è stato escluso come strumento del crimine.

L’omicidio si è verificato nei pressi del policlinico universitario di Messina, davanti a diversi testimoni; Sara è stata colpita alle spalle e poi al collo. Stefano ha confessato il gesto durante l’interrogatorio, ma non ha fornito spiegazioni sul suo comportamento, sostenendo di essere andato da Sara solo per parlare.