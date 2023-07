Rivelazioni di Antonella sulla rottura con Edoardo: “Ho fatto di tutto”

A poche settimane dalla rottura con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi oggi ha fatto delle nuove rivelazioni su quello che è successo con il suo ex. Rispondendo a dei follower su Instagram l’ex gieffina ha confessato di aver organizzato una vacanza ed ha aggiunto che Donnamaria non ha preso benissimo questa sua iniziativa.

“Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore. – riportano Isa e Chia – Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto

per questo ragazzo”.

Poco dopo queste rivelazioni Edoardo Donnamaria su Twitter ha messo like a un tweet che parla proprio della vacanza organizzata dalla dottoressa.

“Sarà andata più o meno così:

E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi“

A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più“.”

Vabbè però posso dirlo però era anche un modo per togliere i litigi

Da mezzo .. dai Edoá anche tu 😂#donnalisi pic.twitter.com/NSZFiS87H1 — Se Farai la brava fuori…❤️‍🔥 (@MeStess01270137) July 19, 2023

Le rivelazioni di Antonella subito dopo la rottura con Edoardo.

Il mese scorso la Fiordelisi si è sfogata su Twitter: “Non fatemi sempre queste domande su di lui. Io non voglio più farmi mettere al secondo posto. Nelle storie mi sono resa conto di dare fin troppo e pretendo lo stesso trattamento dall’altra parte. Ciò che è successo non è dipeso da me ve lo assicuro“.

Lo sfogo poi è continuato in una diretta Instagram: “Non è bello avere accanto un uomo che non ama farsi vedere con me. Lo dico e non voglio nascondermi. Ho capito che siamo davvero diversi. Non vuole che lo vedano con me e parla di privacy.

Io non sto bene ragazzi, mi sono anche sentita sfruttata. Poi sono qui sola in questa città, a Milano non ho nessuno ora e sta venendo Ylenia. Non ci sto a farmi trattare così dopo quello che ho fatto. Adesso penserò a me e questo mi farà bene di sicuro. Non voglio essere trattata in questa maniera“.