Rivelazioni dal gossip italiano: amori e drammi a Temptation Island

L’attesa per la nuova puntata di Temptation Island e poi… e poi cresce, con diversi colpi di scena in arrivo. Tra le coppie protagoniste ci sono Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Dopo che Simone ha sviluppato un interesse per la tentatrice Rebecca, la coppia ha affrontato una crisi, ma un’improvvisa gravidanza ha riavvicinato i due. Tuttavia, si parla di un nuovo addio imminente. Durante la puntata di stasera, Simone potrebbe rivelare il sesso del bambino, un maschietto, e condividere come stanno gestendo la situazione con Sonia, con la quale mantiene rapporti civili.

Un altro tema caldo riguarda Rosario, che ha accettato il trono di Uomini e Donne. Le cose non stanno andando bene per lui, poiché Maria De Filippi sembra averlo allontanato dal programma a causa di un legame intimo con la sua ex fidanzata Lucia Ilardo. Anche di questo si saprà di più stasera.

In merito a Valentina e Antonio, si conferma l’imminente matrimonio con un momento romantico previsto durante la puntata, proprio di fronte a Sal Da Vinci. Infine, Sonia e Alessio, tornati insieme, hanno preso la decisione di lasciare il lavoro fisso; nella puntata di oggi sveleranno cosa li attende nel prossimo futuro.