Rivelazioni “agghiaccianti” di Vittorio su Beatrice, Greta racconta tutto: “Cosa hanno fatto, mi si è gelato il sangue”

Ieri pomeriggio i gieffini sono usciti nuovamente dalla casa del Grande Fratello per una gita, durante la quale Vittorio Menozzi avrebbe fatto delle rivelazioni su Beatrice Luzzi alla sua sorellina/bff Greta Rossetti. Le confessioni segrete del modello però sono finite in diretta tv perché l’ex tentatrice di Temptation Island le ha sbandierate ai quattro venti.

Le rivelazioni di Vittorio, Greta ha raccontato tutto.

La Rossetti ha confidato a Paolo e Letizia che sarebbe rimasta sconvolta dopo aver saputo quello che le ha confidato il modello: “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come pensavi, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero....”

Paolo è intervenuto: “Però c’è na piccola differenza. Perché se sta cosa esce fori, nun passa lui male“. Greta ha concordato con il macellaio: “Gliel’ho detto anche io!“.

Letizia ha anche detto cosa ha pensato che potesse essere successo tra Vittorio e Beatrice: “E anche io è quello che vorrei che lui capisse, che non passerebbe male lui, ma ci sta che un po’ si vergogni. Adesso guardatemi… io ho pensato a questo [fa dei gesti con le mani]”.

Greta cercando di non essere troppo esplicita ha risposto: “Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Cioè mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui“.

Le teorie dei social.

Sui social migliaia di utenti sono convinti che queste rivelazioni riguarderebbero qualcosa di molto, molto privato avvenuto di notte tra Beatrice e Vittorio. Io voglio sperare che non sia così perché sarebbe squallido. Quindi speriamo che si tratti di cose ‘agghiaccianti’ che però riguardano dinamiche, nomination o tattiche di gioco.

Ma sono quasi certo che non si tratti di cose ‘private’, visto che la signorina Greta si era indignata per la frase sul ‘biscotto inzuppato’, quindi una ragazza con una morale così integra non riporterebbe mai segreti e confidenze su temi tanto delicati. Vero?

Sogno che lunedì venga sbugiardata Greta la pura sia per il triangolo che cerca di creare facendo la gatta morta con Sergio e Vittorio, sia per aver parlato senza problemi di una confidenza fattuale da Vittorio su lui e Beatrice#grandefratello — Sociopatica_social (@SociopaticaS) February 8, 2024

Per me è gravissimo quello che sta succedendo. Intanto vorrei fare notare che Vittorio ne ha parlato solo DOPO che Beatrice si è allontanata. Fa sospettare. Ma poi Greta? Questo ragazzo ad ogni modo ti ha fatto una confidenza grande. E tu ne parli a tutti?! #GrandeFratello — Jess (@jessigrillo) February 8, 2024