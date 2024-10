Rivelazione di Shaila su Helena e Lorenzo: “Anche loro sotto le lenzuola…”

Nelle ultime settimane, Shaila Gatta ha condiviso con le sue coinquiline dettagli sulle sue notti con Javier Martinez, enfatizzando le sue qualità. Tuttavia, oggi Shaila si è infuriata dopo aver scoperto che Javier ha rivelato a tutti che lei l’ha sempre baciato sotto le coperte, nonostante lei avesse negato la cosa. Questo ha portato le altre persone della casa a criticare Shaila, accusandola di aver giocato con i sentimenti di un ragazzo che si stava innamorando. Le Non è la Rai hanno anche richiamato l’attenzione della loro amica dicendo che, dopo le rivelazioni di Javier, la loro percezione della situazione era cambiata. Hanno sottolineato che se lei era confusa, non avrebbe dovuto andare nel letto di Javier o baciarlo tutte le notti, dato che lui si era quasi innamorato di lei.

In un altro contesto, Shaila ha fatto una rivelazione su Lorenzo e Helena, affermando che anche loro avrebbero fatto qualcosa. Mentre Shaila ha ricevuto critiche, Lorenzo non ha subito lo stesso trattamento, poiché non c’era stata interazione fisica tra lui e Helena, almeno secondo quanto dichiarato da entrambi. Tuttavia, Shaila ha proposto un’altra versione della storia durante una conversazione con Le Non è la Rai, affermando che Lorenzo ed Helena avrebbero fatto delle cose sotto le coperte. Ha ammesso che i baci tra lei e Javier ci sono stati, ma ha anche insinuato che Lorenzo non fosse di molto diverso da lei. Pur non avendo baciato Helena come nel suo caso, ha affermato di sapere che tra loro ci sono stati dei momenti intimi sotto le lenzuola.

Shaila ha cercato quindi di ristabilire le cose dicendo che non le importava di cosa stesse facendo Lorenzo. Con le sue affermazioni, sembra che voglia condividere la responsabilità, evitando di sentirsi l’unica al centro delle critiche. Si percepisce quindi una certa strategia da parte di Shaila per spostare l’attenzione e non essere l’unica a trovarsi in una posizione difficile. Le reazioni del pubblico e del fandom di Shaila e Lorenzo continuano a sollevare discussioni sul comportamento di tutti i protagonisti coinvolti in queste dinamiche.