Rivelazione di Chiofalo farà arrabbiare le sue ex: “Mi odiano, ma devo dirlo”

Francesco Chiofalo la settimana scorsa ha annunciato la rottura con Drusilla Gucci parlando di ‘cose gravissime che sono accadute di recente’. Pochi giorni prima della fine della sua storia con Drusilla, Francesco è stato ospite di Talking Barber podcast e ha parlato benissimo della Gucci. Chiofalo ha anche fatto una rivelazione sulle su ex, che dopo questa puntata del podcast saranno ancora più arrabbiate con lui.

“Per me è molto importante l’aspetto interiore di una ragazza. Una può essere bellissima, ma se la sua etica non mi piace mi scende sotto i piedi. La mia ragazza ad esempio è molto differente dalle ragazze con cui sono stato in passato. Lei è bella, ma meno appariscente di alcune mie ex. Però lei a livello personale, culturale, intellettuale, si mangia tutte le mie ex e anche di brutto. Io non odio le mie ex, anzi, ho bei ricordi, loro invece mi odiano e non ho mai capito il perché.

Anche perché io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un’altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l’utile al dilettevole.

Sicuramente hanno notato i due milioni di follower e il contesto, ma credo che fossero anche molto innamorate. Sono un ragazzo rispettoso, generoso, intelligente e le faccio stare bene. Però sicuramente avevano fatto caso alla situazione mediatica che avevo intorno. Com’è che questa accelerano quando mi vedono apssate per strada? Se è successo? Sì, ma non voglio fare nomi. Poi c’è chi sa che sono allo stesso evento a cui sono invitate loro e non vengono più”.