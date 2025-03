RIVELATORE DI IMMOBILI IN VENDITA

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: SEGNALATORE DI CASE IN VENDITA _



Azienda:



Descrizione del lavoro: Agenzia immobiliare di Bergamo cerca segnalatore/segnalatrice di immobili in vendita e affitto (anche senza esperienza).La risorsa si occupera ‘ della ricerca di immobili in vendita e locazione, oltre ad effettuare i successivi sopralluoghi.Rif. jb4ty.Forniamo una costante formazione, un continuo supporto ed affiancamento.Previsti fisso mensile oltre a elevate provvigioni.Per informazioni telefonare

al n. 328 / 17 .. 58 .. 289 ..Inviare il curriculum tramite questo sito, oppure tramite email citando nell’oggetto della stessa il riferimento “jb4ty”..Si invita a prestare particolare attenzione prima di candidarsi ad offerte che risultino poco chiare o richiedano il coinvolgimento delle persone a trasferimenti di valori (denaro e/o titoli) o che alludano a facili e copiosi guadagni.Seguici sui nostri canali social!SEAZ Srl – Largo Europa, 1 -12042 Bra (CN)

R.I. di Cuneo n. 10472/2000 – R.E.A. n.232804

Capitale Sociale € 26.000 i.v.

Cod. Fisc. e P.IVA 02741400044Associato AssoconsultServizi per i candidatiServizi per le aziendeQuick LinksSEAZ Srl è iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro – Sezione IV Autorizzazione Ministeriale Definitiva Protocollo n. 18776 del 5/12/2006



Luogo: Bergamo