Rivelate le votazioni segrete della giuria di Ballando con le Stelle: Lucarelli ha dato 0 a Nargi

Nella finale di Ballando con le Stelle, una serie di votazioni segrete della giuria ha determinato il podio finale, con Bianca Guaccero che si è aggiudicata la vittoria, seguita da Federica Pellegrini al secondo posto e Federica Nargi al terzo. Recentemente, sono state rivelate queste votazioni, rivelando un voto di 0 assegnato da Selvaggia Lucarelli a Federica Nargi, un punteggio che ha sicuramente influito sulla sua posizione finale. La giurata ha chiarito le sue motivazioni attraverso la sua newsletter e sui social, spiegando che Nargi e il suo partner, Favilla, erano tra le sue coppie preferite fin dall’inizio. Tuttavia, già dalla dodicesima puntata, era evidente che non avrebbero potuto vincere, poiché Guaccero e il suo ballerino, Pernice, erano la coppia più forte. Pertanto, Lucarelli ha optato per un voto pari a zero, considerandolo un “non voto”, e ha deciso di far ballare Pellegrini nello spareggio finale, dato il suo percorso difficile nel programma.

Lucarelli ha comunque votato per Bianca Guaccero alla fine, suggerendo che, se Guaccero non avesse dovuto affrontare la competizione diretta di Nargi per la medaglia d’oro, ciò sia anche dovuto alla scelta di Lucarelli di sostenere Pellegrini. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla sua equità. Le votazioni della giuria comprendono punteggi sostanziosi per Guaccero, con 10 punti da Zazzaroni, Canino, Smith e Lucarelli; mentre Nargi ha ricevuto 10 da Zazzaroni e Smith, ma un 0 da Lucarelli e punteggi più bassi da altri membri della giuria. Pellegrini ha ottenuto voti più disparati, con 3 punti da Canino e 5 da Matano e Erra.

Per quanto riguarda il voto per la vittoria, quasi tutti i membri della giuria hanno riconosciuto Guaccero, mentre Pellegrini ha ricevuto un punto da Matano. Questo contesto di votazioni mette in evidenza la soggettività dei giudizi e le dinamiche di favoritismi che possono influenzare l’esito finale di competizioni artistiche come questa.