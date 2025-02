Rivelate le cause del decesso

L’attore americano Tony Roberts, noto per la sua collaborazione con Woody Allen e per la sua lunga carriera a Broadway, è morto il 7 febbraio a Manhattan all’età di 85 anni a causa di complicazioni legate a un tumore ai polmoni. Nato il 22 ottobre 1939 a New York, in una famiglia ebrea, Tony era cugino dell’attore Everett Sloane e ha studiato presso la High School of Music and Art di New York e la Northwestern University. Dopo la laurea, ha avviato la sua carriera nel teatro, dove si è affermato come caratterista.

Roberts ha avuto una breve unione con Jennifer Lyons dal 1969 al 1975, da cui è nata la figlia Nicole, anche lei attrice. La sua carriera teatrale è stata prolifico, partecipando a 23 produzioni a Broadway tra cui “A piedi nudi nel parco”, “Sugar” e “Cabaret”. Ha sostituito Robert Redford in “A piedi nudi nel parco”, un traguardo importante per lui. La collaborazione con Woody Allen è iniziata nel 1966 con “Don’t Drink the Water” e ha continuato con “Provaci ancora, Sam”, contribuendo a lanciare la sua carriera cinematografica.

Roberts è stato candidato ai Tony Awards e ha ripetuto il suo ruolo in “Provaci ancora, Sam” nel film del 1972. Spesso contrapposto ai personaggi nevrotici di Allen, la sua presenza scenica ha brillato in opere come “Io e Annie” e “Hannah e le sue sorelle”. Nel complesso, ha collezionato 68 crediti tra film e serie TV, inclusi “Serpico” e “Amityville 3D”, dimostrando una versatilità notevole come attore sia nel teatro che nel cinema.