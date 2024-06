Rivelata l’età record della pianta marina più vecchia al mondo

Esistono numerosi organismi che sfidano il tempo con la loro straordinaria longevità. Ad esempio, nel deserto del Mojave esiste uno degli organismi più antichi al mondo che vive in un clima arido e apparentemente inospitale. Ora gli scienziati hanno ora identificato la pianta marina più antica conosciuta, con un’età di 1.400 anni.

Lo squalo della Groenlandia può raggiungere i 400 anni di età, mentre quest’albero ci può vedere tutti seppelliti considerando la sua speciale genetica. In ogni caso questa pianta, un clone di Zostera marina è stata rinvenuta nel Mar Baltico. Per determinarne l’età, il team di ricerca ha impiegato un innovativo orologio genetico.

Le erbe marine clonali producono ramificazioni, individui separati che possono staccarsi e vivere autonomamente. Le variazioni genetiche di questi bracci possono essere utilizzate per stimare l’età. Durante la crescita, possono verificarsi mutazioni che si fissano e si accumulano nelle diramazioni discendenti. L’orologio genetico confronta la pianta da datare con le sue ramificazioni, basandosi sulle differenze genetiche per calcolare l’età.

Ma concretamente come è stata calcolata l’età della pianta marina più longeva al mondo? Il team ha calibrato l’orologio genetico utilizzando un clone di erba marina di 17 anni coltivato in laboratorio, per poi applicarlo ai campioni selvatici trovati in mare. Le differenze genetiche hanno rivelato che il clone aveva 1.402 anni, rendendolo la pianta acquatica più antica conosciuta. Inoltre, questo nuovo metodo ha permesso di identificare altri cloni secolari.

I ricercatori ritengono che questo orologio genetico possa essere utile anche per altre specie come i coralli che stanno vivendo un periodo davvero catastrofico.