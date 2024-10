Rivelata la somma richiesta dall’imprenditrice per il mantenimento

I dissapori tra Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più seguite d’Italia, sembrano essersi intensificati riguardo al tema del mantenimento dei figli, Leone e Vittoria. Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, i due avrebbero iniziato a discutere di queste questioni già in passato, ma ora sono giunti a un punto critico. La questione centrale appare essere la notevole differenza di opinioni sul trattamento economico per il mantenimento. Fedez avrebbe proposto un importo mensile di 5.000 euro, mentre Ferragni ne avrebbe chiesti 20.000, creando una discrepanza di ben 15.000 euro.

Recenti notizie non confermate suggeriscono che la coppia abbia consultato uno psicologo per affrontare la situazione, segnalando un desiderio di gestire la questione nel modo più costruttivo possibile, soprattutto per il bene dei loro figli e non per salvare il matrimonio. La custodia dei bambini è prevista a favore di Chiara, che attualmente si trova in Grecia per impegni lavorativi. Se le cose procederanno come pianificato dai legali, la separazione formale avverrà entro un mese, con il divorzio previsto per la primavera successiva.

Gabriele Parpiglia ha rivelato che Chiara Ferragni si è detta disposta a farsi carico di tutte le spese quotidiane per i figli, ritenendo la proposta di Fedez, definita “irrisoria”, non adeguata. Ferragni avrebbe preferito gestire autonomamente il mantenimento, mentre le uniche eccezioni riguarderebbero le spese scolastiche e mediche, che rimarranno a carico di Fedez. La visita ai bambini da parte del rapper sarà regolata secondo il calendario stabilito dalla legge, permettendo di avere weekend alternati e pernottamenti presso la sua abitazione.

La situazione tra i due coniugi resterà sotto osservazione, in quanto è incerta la possibilità di un compromesso che soddisfi entrambi o se uno dei due dovrà cedere. Con il procedere della separazione e il dibattito sul mantenimento, è evidente che Fedez e Ferragni stanno affrontando una fase complessa della loro vita personale, mentre la loro storia continua a suscitare l’interesse dei media e dei fan.