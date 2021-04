Una strage durata un giorno intero. Secondo le prime indiscrezioni che emergono dall’autopsia e dal sopralluogo nella casa di Rivarolo dove sono stati rinvenuti i quattro corpi, Renzo Tarabella, pensionato di 83 anni, avrebbe ucciso già al mattino il figlio Wilson, disabile grave di 51 anni e la moglie Rosaria Valovatto di 79. Per entrambi un colpo alla testa, come ha stabilito l’autopsia eseguita oggi dal medico legale Roberto Testi.

Poi Tarabella sarebbe rimasto tutto il giorno in casa da solo con i due cadaveri. Fino alla trappola, verso sera, che ha fatto scattare nei confronti dei suoi padroni di casa. Prima Osvaldo Dighera, verso cui serbava rancore come descritto nei due biglietti che ha lasciato l’assassino. È proprio a lui ha riservato due colpi: il primo alla schiena, il secondo alla testa. Infine ha freddato anche la moglie di Osvaldo, Liliana Heidempergher, 70 anni.

Solo quando sono arrivati i carabinieri Tarabella si è sparato un colpo in testa. Quando i militari domenica notte hanno fatto irruzione nell’appartamento lui era ancora cosciente e avrebbe ammesso la strage: “Sono stato io”. Trasportato d’urgenza al San Giovanni Bosco di Torino i medici lo hanno operato per risolvere i danni provocati dal proiettile che comunque non ha leso organi vitali ma ha bucato il palato uscendo poi dallo zigomo.