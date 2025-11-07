Rivalutazione dell’oro e vantaggi fiscali per le famiglie italiane

Il governo sta valutando una strategia per valorizzare l’oro da investimento, come lingotti, monete e placchette, puntando su una tassazione ridotta. L’obiettivo è facilitare la cessione di questi beni attraverso canali ufficiali e permettere all’erario di incassare quasi 2 miliardi, il che sembra vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Un emendamento già in fase di sviluppo prevede una rivalutazione dell’oro con un’aliquota scontata del 12,5%, rispetto al 26% attualmente applicato sulla differenza tra prezzo di vendita e acquisto. Attualmente, la mancanza di documentazione del prezzo d’acquisto porta l’imposta ad applicarsi sull’intero valore dell’oro, penalizzando ulteriormente chi non ha proof del costo iniziale.

Trasmettere questa nuova norma è cruciale per sbloccare ricchezze rimaste inattive a causa delle norme restrittive. Secondo l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro, il 2024 ha segnato un calo significativo nelle vendite, in parte a causa di un regime fiscale più severo. Prima del cambiamento, le tasse venivano calcolate su una base ridotta, rendendo più accessibili le vendite.

Esaminando i vantaggi delle nuove misure, Antico stima che lo Stato abbia perso circa il 50% di gettito a causa della nuova tassazione. La rivalutazione potrebbe tornare a stimolare il mercato e portare benefici fiscali. Per i risparmiatori, l’affrancamento sarebbe vantaggioso, poiché il nuovo valore rivalutato diventerebbe il costo di acquisto documentato. Le famiglie italiane detengono una quantità significativa di oro, con valori stimati tra 133 e 166 miliardi di euro. Se anche solo il 10% decidesse di rivalutare, ciò potrebbe generare entrate significative per le casse pubbliche.