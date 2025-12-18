13 C
Riva del Garda sotto sequestro di cocaina

Da stranotizie
Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Riva del Garda per spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato dagli agenti subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un’altra persona.

Gli agenti hanno esteso il controllo alla camera d’albergo dove il 22enne stava trascorrendo un periodo di vacanza. Durante la perquisizione sono stati sequestrati quasi 160 grammi di cocaina, già preparati e suddivisi in 150 dosi pronte per essere messe sul mercato nell’area dell’Alto Garda per un valore di 12 mila euro.

Al termine dei controlli, il giovane è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Spini di Gardolo. La responsabilità penale dell’arrestato potrà essere accertata solo all’esito del processo e con una sentenza definitiva.

