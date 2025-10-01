Riv4li: la nuova serie italiana che parla di adolescenti a Pisa

La nuova serie italiana disponibile su Netflix, intitolata Riv4li, è ambientata nello stesso universo di Di4ri e si rivolge a un pubblico pre-adolescenziale. Diretta da Alessandro Celli, già noto per il suo lavoro su Di4ri e la fiction Braccialetti Rossi, vede come protagonista Samuele Carrino, un attore emergente del cinema italiano.

Riv4li affronta temi delicati e attuali come l’esclusione a causa di pregiudizi, conflitti tra compagni di classe e dinamiche familiari, senza trascurare emozioni universali come gelosie e i primi amori. La serie è composta da 15 puntate, ognuna delle quali esplora una settimana di vita scolastica in una classe di Pisa. L’arrivo di una nuova compagna da Roma stravolge gli equilibri di una classe già divisa in gruppetti, spingendo i ragazzi a mettersi in gioco e a confrontarsi con le loro ansie e insicurezze.

La forza di Riv4li risiede nella sua capacità di raccontare l’adolescenza in modo accessibile e autentico, immersa in una realtà di provincia spesso trascurata dalla televisione. Tra le strade di Pisa, la serie esplora tematiche come il diabete giovanile e le tensioni tra genitori e figli, rispecchiando la ricerca di appartenenza tipica dei giovani.

Con leggerezza e profondità, Riv4li riesce a toccare problematiche importanti delle nuove generazioni, offrendo messaggi significativi e strumenti per affrontare le sfide di oggi. Non sottovalutate questa serie solo per il suo target; potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per molti.