riuscirete a trovare i simboli dell’amore?

Il nuovo test visivo della talpe tra le moltissime rose simbolo da sempre dell’amore è stato diffuso sui social dal suo creatore sfidando tutti gli utenti a ricercare quello che è il simbolo universale dell’amore ovvero il cuore.

Lo strepitoso vignettista The Dudolf in occasione di San Valentino ovvero la festa degli innamorati ha infatti realizzato una vignetta dove alcune talpe si trovano in uno strepitoso roseto. ma all’interno di questa figura sono stati nascosti ben 3 cuori riuscirete a trovarli nel tempo stabilito?

Il tempo messo a disposizione per la risoluzione del test è di ben 30 secondi, è infatti stato stimato che questo test sia veramente complesso da risolvere nai canonici 10 secondi che vengono solitamente messi a disposizione per la risoluzione del test.

Il test delle talpe innamorate è infatti molto difficoltoso , ma non fatevi scoraggiare e mettetevi alla prova, sfidate le vostre capacità e cercate di localizzare i 3 cuori nascosti.

Il test delle talpe innamorate: trova i cuori in 30 secondi.

Senza ulteriore indugi andiamo a rivelarvi l’immagine completa nella quale dovrete ricercare i 3 cuori nascosti, siete pronti? avviate il vostro cronometro e via!

Se non siete stati in grado di localizzare nel tempo stabilito i 3 curi nascosti non disperate scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—>>>

Dato che trovare i cuori all’interno della vignetta del noto artista non era di certo una semplice impresa vorremmo offrirvi un altra possibilità di trovare da soli i 3 cuori questa volta senza preoccuparvi del tempo, ma se ancora non riuscite a vederli sotto la foto troverete la soluzione.

Soluzione

Trovare i 3 cuori nascosti non era assolutamente un gioco da ragazzi, tutti i cuor oltre ad essere veramente mimetizzati alla perfezione erano molto piccoli, in oltre se siete riusciti a vedere il primo cuore nascosto tra le foglie probabilmente avete commesso l’errore di cerare gli altri due curi negli steli delle rose anziché all’interno dei fiori.

se quindi non siete riusciti a vedere i cuori in 30 secondi o se avete avuto bisogno della soluzione continuate ad allenare la vostra mente con i test visivi e psicologici che vi aiuteranno ad aumentare le vostre capacità visive e la vostra elasticità mentale.