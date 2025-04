Riunione di Glee con un nuovo dramma

Nel giugno 2020, Lea Michele è finita al centro di una polemica riguardante accuse di razzismo, transfobia e bullismo. Samantha Marie Ware, che ha recitato in “Glee”, ha rivelato di aver subito un trattamento ostile da Michele, descrivendo episodi di umiliazione pubblica e minacce di licenziamento. Secondo Ware, Michele ha avuto un comportamento aggressivo fin dall’inizio, creando un clima di tensione sul set.

Altre ex co-star, come Amber Riley, hanno reagito in modo ambiguo a queste accuse. Riley ha condiviso meme e gif che sembravano commentare la situazione senza però esplicitamente attaccare Michele. In un’intervista, ha cercato di mantenere una posizione neutrale, ma ha rivelato la sua frustrazione, affermando di non avere interesse per la questione di Michele e sottolineando problemi più gravi, come la violenza contro le donne trans. Ha espresso la speranza che Michele fosse cresciuta, senza però negare che altri attori di colore avessero condiviso esperienze di disagio sul set a causa di protagoniste bianche.

Poco dopo, c’è stata una reunion tra Lea Michele, Dianna Agron e Darren Criss, che ha riacceso le tensioni. Amber Riley ha defollowato Agron e Criss sui social media, suggerendo che non fosse affatto contenta della loro riconnessione con Michele. Questa situazione ha messo in evidenza le fratture e le complessità all’interno del cast di “Glee”, mostrando come il passato continui a influenzare i rapporti tra i membri del cast.