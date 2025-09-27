20.3 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Salute

Rituali di Benessere e Salute in Italia da Valeria Bruni Tedeschi

Da StraNotizie
Rituali di Benessere e Salute in Italia da Valeria Bruni Tedeschi

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è disponibile in edicola. Ecco un’anteprima dei contenuti di ottobre.

Questo mese, la copertina è dedicata a Valeria Bruni Tedeschi. L’attrice racconta il suo “rituale antidepressivo”, condividendo esperienze personali e emozioni legate al suo lavoro e alla vita quotidiana. Nata a Torino, Valeria si è trasferita a Parigi all’età di nove anni, dove ha iniziato a recitare e a farsi strada nel mondo del teatro e del cinema. Le sue riflessioni offrono uno sguardo profondo su come affrontare la vita e le sue sfide.

Inoltre, gli abbonati possono approfittare di un’offerta speciale: oltre il 40% di sconto. Un anno di abbonamento a OK Salute e Benessere è disponibile a soli 19,90. È possibile abbonarsi direttamente attraverso il nostro shop online.

Visita il sito per scoprire di più e per non perdere il nuovo numero della rivista.

Articolo precedente
Festival degli Effetti Visivi a Spotorno: il grande evento
Articolo successivo
Test su gomme Pirelli al Mugello: pioggia e sfide Ferrari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.