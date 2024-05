Ritrovato uno scomparso in diretta Chi L’Ha Visto: “Mai successo così”

Chi L’Ha Visto è una delle trasmissioni più utili della televisione italiana, Federica Sciarelli e la sua squadra in tutti questi anni hanno aiutato migliaia di famiglie e risolto moltissimi casi di persone scomparse. Nell’ultima puntata del programma di Rai Tre però è accaduto qualcosa di davvero speciale. Un uomo scomparso è stato ritrovato pochi secondi dopo l’appello dei familiari.

Ritrovato un uomo scomparso in diretta a Chi L’Ha Visto, la reazione di Federica Sciarelli.

In apertura della puntata del 22 maggio di Chi L’Ha Visto, la Sciarelli ha parlato della scomparsa di un anziano di 87 anni da Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio. L’uomo è uscito per fare la spesa e poi di lui si sono perse le tracce, nessuno l’ha più visto. Elena, la figlia dell’anziano ha fatto il suo appello e mentre Federica Sciarelli stava parlando, è arrivato l’annuncio: “Oddio l’hanno ritrovato? Oddio ci scusi“.

La conduttrice visibilmente contenta per l’accaduto ha detto: “No ma quali scuse, noi siamo felicissimi per quello che è successo e non deve proprio scusarsi. Non è mai successo prima che una scomparsa si sia risolta così velocemente al telefono. Noi portiamo fortuna“. L’uomo pare sia stato fermato a Fiumicino.

Anche il profilo Twitter ufficiale di Chi L’Ha Visto ha parlato del ritrovamento: “Ritrovato in diretta a “Chi l’ha visto?” l’anziano scomparso oggi da Guidonia Montecelio. La figlia dell’87enne lo ha appreso proprio mentre lanciava il suo appello, al telefono con Federica Sciarelli, e lo ha riferito agli spettatori in un pianto liberatorio“.

Ancora una volta Federica Sciarelli ha dimostrato il suo coinvolgimento con i casi che affronta e la sua vicinanza ai familiari che si rivolgono alla sua trasmissione per cercare i cari scomparsi.

L’emozione negli occhi di Federica quando viene ritrovato qualcuno non ha prezzo#chilhavisto — Asseriata 🎬💬 (@asseriata) May 22, 2024