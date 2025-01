Ritrovato il Boss Fuggitivo: Ernesto Fazzalari, il Numero 2 della ‘Ndrangheta dopo Messina Denaro

Concessi gli arresti domiciliari all’ex boss della ‘Ndrangheta Ernesto Fazzalari, dopo un decreto del tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha riconosciuto la gravità della sua malattia, un adenocarcinoma al pancreas. Arrestato nel 2016 e detenuto in regime di 41 bis, Fazzalari era considerato uno dei latitanti più ricercati in Italia per oltre 20 anni, subito dopo Matteo Messina Denaro. La sua scarcerazione è avvenuta a seguito dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione di tre precedenti rigetti sul differimento della pena o sulla concessione della detenzione domiciliare, presentati dall’avvocato Antonino Napoli.

Il legale ha evidenziato la necessità di garantire il diritto alla salute dell’imputato, considerato un principio di civiltà giuridica. Fazzalari è stato avviato al centro diagnostico e terapeutico del carcere di Parma, poiché la sua malattia è incompatibile con il regime carcerario duro a cui era sottoposto. Le richieste di scarcerazione si sono basate anche sulla mancanza di evidenze concrete della sua operatività nella cosca durante il periodo di latitanza.

Condannato all’ergastolo per il suo ruolo nella faida di Taurianova, Fazzalari ha visto in Appello la pena ridotta a 30 anni. Rappresenta un vertice della cosca Avignone-Zagari-Viola, coinvolta nelle violente rivalità mafiose tra gli anni ’80 e ’90 nella zona di Gioia Tauro. La sua figura evidenzia le complesse dinamiche della criminalità organizzata in Italia e le sfide legali connesse alle condizioni di salute dei detenuti.