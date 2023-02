Un gatto è stato ritrovato dopo 9 anni dalla sua scomparsa grazie all’infallibile dispositivo di tracciamento: Piper ora può abbracciare la sua mamma.

Un ritrovamento di cui si erano ormai perse tutte le speranze, quello del dolcissimo micio dal pelo nero e bianco e dagli occhi gialli, rintracciato e restituito alla sua padroncina incredula, mostratasi in lacrime dopo averlo riabbracciato, in seguito alla sua assenza da casa durata per ben nove anni.

Ritrovato dopo 9 anni grazie all’infallibile dispositivo: il gatto Piper abbraccia la sua mamma – FOTO

Il fortunato gatto, di nome Piper, ancor prima di riunirsi con la sua mamma umana, sarebbe stato recuperato da alcuni agenti di polizia, appartenenti all’unità di protezione animali della contea di Henrico Country, in Virginia. La sospetta presenza del solitario gatto è stata inizialmente segnalata da alcuni residenti della contea, nella giornata di martedì 21 febbraio.

I cittadini avrebbero notato il felino mentre si trovava accasciato nei pressi del portico di un’abitazione privata ad Henrico Country. Dal momento che il gatto sembrava non essere intenzionato in alcun modo ad allontanarsi da esso i residenti avrebbero deciso di intervenire credendo il quattro zampe potesse trovarsi in una situazione di implicita difficoltà.

Pur non essendo stato ancora identificato, ma venendo considerato – al primo sguardo degli agenti – come un povero randagio ritrovatosi in una situazione apparentemente complicata, il micio è stato raggiunto sotto il portico e infine trasportato in un rifugio sicuro.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Quando i volontari hanno accolto Piper nella struttura si sono resi conto della presenza di un microchip e, proprio grazie a esso, sarebbero riusciti a recuperare delle preziose informazioni che hanno permesso di rintracciare la sua padroncina. La ragazza avrebbe raccontato agli agenti di aver cercato a lungo il suo gatto, ma senza alcun incoraggiante risultato. Ora, finalmente, i due hanno potuto riabbracciarsi e continuare a vivere insieme.

Nonostante non vi sia, al momento, un modo affidabile per scoprire quali siano stati davvero gli avvenimenti che hanno riempito la vita di Piper nel corso di questi lunghissimi nove anni, gli agenti della “Henrico Police”, grati per il lieto fine della vicenda, hanno voluto sottolineare – nel loro intervento su Twitter, postato il giorno successivo al ricongiungimento del micio con la sua padroncina – l’importanza di far applicare il microchip ai propri pelosetti.