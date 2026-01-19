11.6 C
Ritrovato corpo nell’Adda, identificato Raffaele Magnani

Ritrovato corpo nell’Adda, identificato Raffaele Magnani

Il corpo ripescato dall’Adda a Capriate San Gervasio è stato identificato come quello di Raffaele Magnani, un 67enne di Merate scomparso a metà dicembre. La conferma è arrivata dopo gli esami del dna disposti dalla Procura.

Raffaele Magnani si era allontanato dalla sua abitazione a Merate nei primi giorni di dicembre, lasciando la sua automobile abbandonata alla stazione ferroviaria di Airuno. La sua famiglia si era immediatamente attivata, pubblicando appelli sui social e rivolgendosi all’associazione Penelope Lombardia, specializzata nella ricerca di persone scomparse. Anche la trasmissione Chi l’ha visto? aveva lanciato un appello per ritrovare Raffaele.

Il 5 gennaio, un corpo è stato segnalato nelle acque dell’Adda all’altezza di Capriate San Gervasio. I vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari sono intervenuti, recuperando la salma. Tuttavia, la permanenza in acqua aveva reso il corpo difficilmente riconoscibile, rendendo necessari gli esami del dna per arrivare alla conferma definitiva.

La figlia di Raffaele, Pamela, ha reso nota la notizia della morte del padre attraverso un messaggio sui social, ringraziando le persone che l’hanno sostenuta e chiedendo rispetto e silenzio per elaborare il lutto. Le indagini proseguono per ricostruire le circostanze del decesso. La comunità meratese e le associazioni di volontariato si erano mobilitate per ritrovare Raffaele, e ora la famiglia chiede di poter elaborare il lutto nel rispetto e nella riservatezza.

