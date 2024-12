Ritrovato a Ostuni il corpo della donna che si era lanciata da un ponte a Pescara: suicidio confermato

Sul litorale di Ostuni, in provincia di Brindisi, è stato scoperto il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio del 29 dicembre, quando un uomo ha avvistato il corpo vicino al lido Villaggio Mare Blue 2. All’arrivo delle autorità, è emerso che non c’erano segni di violenza sul cadavere, che è stato trasferito al cimitero di Ostuni per ulteriori accertamenti.

Le indagini, condotte dalla polizia e dalla capitaneria di porto, si sono concentrate sull’identificazione del corpo. Nonostante il degrado del cadavere, si ipotizza che possa trattarsi di una donna che il 13 dicembre scorso si era suicidata lanciandosi dal Ponte del Mare di Pescara, un evento ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Da giorni si cercava lungo la costa adriatica meridionale, e la coincidenza con la fascia di età della donna scomparsa ha portato a questa ipotesi.

In prossimità del ponte, i soccorsi erano stati attivati subito dopo l’episodio, con vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nella ricerca. Diversi giorni di ricerche non avevano avuto esito, nonostante l’uso di droni e un elicottero per pattugliare l’area dall’alto. L’assenza di ferite sul corpo rinvenuto coincide con la teoria del suicidio, rendendo l’identificazione più plausibile.

Il cadavere è stato esaminato dai medici presenti, i quali hanno confermato l’assenza di traumi o segni di violenza, il che rafforza l’ipotesi che si trattasse della donna scomparsa da Pescara. Le autorità stanno ora procedendo con le procedure di identificazione formale, mentre il caso continua ad attirare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Resta da chiarire se l’autopsia sarà necessaria, ma i primi riscontri indicano che è molto probabile che il corpo trovato sia quello della donna di Pescara. Le indagini proseguono per confermare ufficialmente l’identità della vittima e fare chiarezza sulle circostanze della sua morte.