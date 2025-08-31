Ritrovati dolia romani a Gaeta: un tesoro dal mare

Due grandi contenitori romani, noti come dolia, sono stati recuperati al largo di Gaeta da un peschereccio. Questi reperti, utilizzati nell’antichità per il trasporto e la conservazione di cibo come vino, olio e cereali, erano rimasti intrappolati nelle reti da pesca.

Il ritrovamento ricorda un episodio del 2017, quando lo stesso peschereccio aveva portato alla luce due dolia risalenti al I e II secolo d.C., ora esposti al Museo del Mare. Gli esperti affermano che la rotta seguita dal motopeschereccio corrisponde a quella delle antiche navi mercantili che trasportavano merci nel Mediterraneo.

Al recupero hanno partecipato la Guardia Costiera e vari operatori portuali, supportati da mezzi civili e militari, fino a garantire la messa in sicurezza dei reperti. Il sindaco Cristian Leccese ha seguito le operazioni, esprimendo «grande commozione» per questa scoperta che rende omaggio alla vitalità dei traffici commerciali del passato nel Golfo.

La comunità ha partecipato attivamente all’evento, sia recandosi al molo sia seguendolo in diretta online. Leccese ha sottolineato l’importanza di questa giornata speciale, che ha unito molti cittadini in un abbraccio collettivo.

Il Comune ha avviato le procedure per la tutela dei reperti, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici. Si prevede che i dolia recuperati possano essere esposti accanto a quelli già presenti al Museo del Mare.

Questo ritrovamento è legato alla memoria del comandante Giacomo Spinosa, recentemente scomparso, che aveva guidato il recupero dei precedenti dolia. Quest’ultima operazione è stata condotta dal figlio Gianluca, in quello che il sindaco ha descritto come «il compimento di una volontà arrivata da lassù».