Ritrovata una fortuna di monete d’oro e argento in Florida

Un gruppo di recupero di relitti storici ha recuperato oltre 1.000 monete d’argento e oro da una flotta di tesori spagnoli affondata al largo della Florida. Il valore attuale di questo tesoro potrebbe raggiungere un milione di dollari, inclusi cinque escudos d’oro, i cui prezzi sono ai massimi storici.

La flotta, nota come la “Plate Fleet”, era composta da 11 navi destinate alla Spagna e trasportava circa 400 milioni di dollari in oro, argento e gioielli dal Nuovo Mondo, ma è stata colpita da un uragano e affondata, portando alla perdita di tutto ciò che trasportava.

Sebbene la posizione esatta della flotta rimanga sconosciuta, il tribunale distrettuale della Florida ha incaricato la Queen’s Jewels LLC come operatore esclusivo per il recupero dei relitti. Durante l’estate, i subacquei hanno visitato un sito noto per ospitare almeno un relitto e hanno iniziato a recuperare monete in abbondanza, trasformando il lavoro dei sub in una vera e propria ricerca di tesori.

Le monete d’argento, chiamate Reales, erano coniate nelle colonie imperiali di Peru, Bolivia e Messico. Ogni moneta racconta una storia, secondo Saul Guttuso, Direttore Operativo dell’azienda. “Questa scoperta non riguarda solo il tesoro in sé, ma anche le storie che porta con sé,” ha affermato Guttuso.

Recentemente, oltre ai cinque escudos d’oro, sono stati trovati anche altri artefatti in oro e tracce che suggerirebbero la presenza di ulteriori 2.000 monete ancora sul fondo dell’oceano. I salvatori, come Mike Perna, sottolineano che ci vorrà ancora molto tempo per scoprire tutto ciò che il mare ha sepolto, ma sono determinati a continuare la ricerca.